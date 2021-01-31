بطول 9 آلاف متر.. تركيب خطي مياه بالهمة وحي شرق مطاي شمال المنيا

تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مدينة مطاي شمال المنيا اعمال الانتهاء من تركيب خط مياه الشرب لقريه الهمه التابعه للوحده القرويه لحلوه بحضور علاء عبد العزيز مدير شركه مياه الشرب بمطاي.





حيث تم الانتهاء من تركيب ٣٢٠٠ متر مواسير ٨ بوصه و٢٧٠٠ متر مواسير ٦ بوصه و٣٢٠٠ متر مواسير ٤ بوصه كما تم الانتهاء من عمل اول بئر لخدمه أهالي قريه الهمه والعزب والنجوع المجاوره بطاقه إنتاجه ٦٠ لتر /ث.





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وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بالاهتمام بمتابعه أعمال مبادره حياه كريمه للقرى الأكثر احتياجا .





كما تابع رئيس المركز أعمال تغيير خط مياه يعترض مشروع تبطين وتأهيل ترعه ابو حسيبه بمرافقه مدير شركه مياه الشرب حيث تم تركيب ٣٠ متر مواسير ٤ بوصه ومحبس جديد وتوصيل مياه الشرب لاهالي منطقه شرق المحطه بعيدا عن مجري التبطين.





وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بمتابعة أعمال تبطين الترع وحل جميع المعوقات التي تواجه مشروع التبطين.





وفي سياق متصل جري المحافظ اللواء أسامة القاضي جولة تفقديه بمجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، بحضور المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.





قال المحافظ إن القيادة السياسية ، تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.





أكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغري والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.





واستمع المحافظ إلى مطالب أصحاب الوحدات والورش، موجها بالعمل على حلها، ومنها توفير وسائل انتقال للعاملين بالمجمع، من خلال مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وزيادة دعم الامن بالمنطقة، واجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، والمساهمة في التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية من خلال إقامة منافذ بيع ومعارض، ودراسة إمكانية الترخيص لسيارات متنقلة تعمل ككافيتريات، للتيسيرعلى المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية، وتوفير قروض من خلال مشروعك لتوفير الدعم المالي اللازم، لتطوير تلك الصناعات.





من جانبها أشارت المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، أن مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، يضم 92 وحدة صناعات متنوعة كحضانة للمنطقة الصناعية، يتم تخصيصها بنظام الإيجار.



