ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد أحمد داوود.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 09:22 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
شاركت الفنانة علا رشدى متابعيها بأحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان احمد داوود عبر حسابها بموقع انستجرام من خلال مجموعة من الصور التى تجمعهما وعلقت قائلة:" عيد ميلاد جميل و لذيذ لأطيب و احن زوج و اب في الدنيا! قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل ليك و انت قاعد عليه و بتتفرج علي ماتش"

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني لية فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

زوجة محمد الشرنوبي تهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

علا رشدي تسخر من نفسها بعد خروجها من المنزل

علا رشدي في أحدث ظهور مع ابنتها: "Summer is in winer"

علا رشدي تدعو لممارسة الرياضة من إحدى صالات الجيم.. شاهد

علا رشدي تحتفل بالعام الجديد مع زوجها من المنزل.. شاهد

ترشيحاتنا

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

كورونا يعود بصورة أخطر.. إغلاق مفاجئ بعد 10 أشهر من اختفاء الفيروس بأستراليا

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

الزمالك يوافق على إعارة مهاجم الفريق لـ الجونة

كامل الوزير: جودة الطرق انعكست على خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44%

تأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة