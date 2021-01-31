علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد أحمد داوود.. صور

شاركت الفنانة علا رشدى
متابعيها بأحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان احمد داوود عبر حسابها بموقع انستجرام من خلال مجموعة من الصور التى تجمعهما وعلقت قائلة:" عيد ميلاد جميل و لذيذ لأطيب و احن زوج و اب في الدنيا! قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل ليك و انت قاعد عليه و بتتفرج علي ماتش"
وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.
وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني لية فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.