مدير دراسات المناعة بواشنطن: الكرة الأرضية فى خطر بسبب كورونا

قال طلال النصولى مدير المكتب العالمى لدراسات المناعة في واشنطن، إن سلالات كورونا القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، يحدث بها تغيرات،

و تساءل لماذا تحدث هذه التغيرات، مضيفا الإجابة على السؤال تكمن في جسم الإنسان، فسيدة في بريطانيا كانت تعانى من ضعف المناعة، ومن هنا حدث التحول في السلالة .

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض، أن التحورات في فيروس كورونا ناتجة عن انتشار المرض بسرعة كبيرة، فاللقاح يعطى عدة أجسام مضادة لمواجهة التحورات في كورونا حتى الان.





وتابع، اللقاحات الجديدة مهمة جدا للتفوق على تحورات فيروس كورونا، لأنه من المتوقع أن يحدث تحورات جديدة للفيروس، وعلينا أن نغلق الباب أمام الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، والمرجعية وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، وأنا حصلت على جرعتى لقاح كورونا، ولدى مناعة 96% ضد فيروس كورونا.





وقال، شراسة الفيروس يمكن أن تقضى على "الدنيا كلها" ، ما لم نحافظ على التباعد الاجتماعى، لأن الكرة الأرضية بلد واحد وهى فى خطر كبير بسبب الفيروس.





وأختتم النصولى، فيروس "نيباه" غير معدى مثل كورونا فيروس، والمناعة ضده تحتاج لأكل اللحم، ولا ينتشر بالهواء، أما كورونا فهناك إحصائية تقول إن أكثر من 90 % من مصابي الفيروس حول العالم، أخذوا العدوى من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض.