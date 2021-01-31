وزير الإعلام اليمني: هجوم مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع

قال وزير معمر الإريانى وزير إعلام اليمن أن الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام طهران على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع، وذلك وفقا لقناة العربية.

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2021م من انتزاع 1.446 لغما، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغما مضادة للدبابات.



