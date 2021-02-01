خالد الغندور: الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية.. شاهد

وكتب الغندور عبر موقع فيسبوك " الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية " احمد نادر السيد - ايمن حفني - حسين فيصل - مروان حمدي - حميد احداد - سيد عطية ".

ووافق مسئولو نادي الزمالك على إعارة عمر السعيد مهاجم الفريق لنادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري.





وكان اللاعب تلقى عروضا من البنك الأهلي وسموحة بخلاف عرض الجونة وفضل اللاعب الانتقال لصفوف الأخير.



