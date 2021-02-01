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فن

غدًا.. أمير المصري ضيف برنامج "صاحبة السعادة"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:06 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يحل الفنان أمير المصري، ضيف برنامج صاحب السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة الـ dmc غدًا الثلاثاء.

وقال الممثل الشاب أمير المصري، بطل فيلم ليمبو، إنه شارك في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع النجم محمد هنيدي وقت إن كان عمره 18 عاما؛ لافتا أنه ترك مصر وذهب للبحث عن فرص في السينما العالمية إلى أن جسد فيلم ليمبو الذي يحكي عن اللاجئين. 

أوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أمير المصري أنه من مواليد شارع البحر الأعظم لكنه في الأصل من شبرا؛ لافتا أنه في الصغر كان خجولا للغاية قبل أن يحب مهنة التمثيل واحترافه في الأعمال الفنية.

وأكد أمير، أن تجربة من الفنان محمد هنيدي استفاد منها جدا خاصة أنه كان يساعده في التمثيل؛ قائلا: «أستاذ هنيدي بيدعم الممثل اللي قدامه وكان يساعدني».

وحكي أمير، عن مساعدة النجم الراحل عمر الشريف حيث أعطاه فرصة أن يحضر عرضا خاصا لفيلم حسن ومرقص والذي قابل وقتها المؤلف يوسف معاطي وبالصدفة عرض عليه دور في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وبدأ حياته الفنية من وقتها. 




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