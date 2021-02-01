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أخبار العالم

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نفت وزارة الصحة الفلسطينية أخبارا مفادها بأن إسرائيل قامت بنقل 5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين لتطعيم الطواقم الطبية.

ونقلت وكالة "معا" عن مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، أمس الأحد، أن الوزارة أو أي جهة فلسطينية أخرى "لم تتسلم" من إسرائيل أي كميات من اللقاح المضاد لكورونا.

وقال النجار: "لم نبلغ بوجود تطعيمات، ولا علم لنا بأي شيء"، مشيرا إلى أن إسرائيل واقعة تحت ضغط دولي، وتريد نشر هذه الأخبار للتخفيف منه.

وأضاف: "المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تضغط على إسرائيل للسماح بإدخال تطعيمات للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتحمل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الدولة المحتلة مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللأزمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.

وكانت دول عدة انتقدت سابقا امتناع إسرائيل عن تزويد الفلسطينيين بلقاح كورونا.
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