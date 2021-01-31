أستاذ جراحة بـ ووهان: 15 مليون صيني تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

أكد الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان، أن 15 مليون صيني تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، بدءًا من الأطباء والعاملين في الجمارك خاصةً المرتبطين باستيراد اللحوم التي أُثبت أنها تنقل العدوى، لافتًا إلى اهتمام الصين بتطعيم فئة الشباب أيضًا.





وأضاف " الوعري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللقاحات المتاحة لا تمنع الإصابة بكورونا ولا توقف نقل العدوى بشكل نهائي وإنما تقلل حدة الإصابة.





وتابع أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان، أن الصين لن تمنح لقاحها «سينوفارم» لكبار السن والأطفال ما دون السابعة عشرة عامًا، والسيدات الحوامل.





وأشار إلى أن فيروس نيباه ينتقل من خلال الرزاز، وله نفس أعراض فيروس كورونا المستجد، لكنه يزيد على "كوفيد 19" في أنه يسبب التهابات حادة في الرئة، إلى جانب أنه يصيب الدماغ.



