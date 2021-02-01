تعرف على أحدث أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلى

فى السطور القادمة نوضح اخر نسب فائدة بالبنك الاهلى المصرى كالاتى :

شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، نسبة الفائدة 11% يصرف العائد شهريًا.

شهادة الادخار البلاتينية 5 سنوات، نسبة الفائدة 10.25% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات، نسبة الفائدة 9.5% سنويًا ويصرف مع نهاية آجال الشهادة.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنة، نسبة الفائدة 6% سنويا، ويصرف العائد شهريًا.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنتين، تمنح عائدًا سنويًا 6.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال ثلاث سنوات: بعائد سنوي 9% ويصرف كل 3 شهور.