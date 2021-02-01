ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على أحدث أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أعلى الأرباح لشهادات الإدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فوائد شهادات استثمار البنك الاهلي

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

رحلة شهادات استثمار البنك الأهلي المصري.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

لو هتشتي في الأقصر أو أسوان.. السكة الحديد توفر 4 طرق للسفر بقطاراتها

جيش ميانمار يكشف حقيقة وقوع انقلاب عسكري

بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. الحضري يحيي ذكرى شهداء جماهير الأهلي ببورسعيد

أمام المعازيم.. عروس تضع عريسها في موقف محرج بسبب «حبها القديم».. شاهد

النادي الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec