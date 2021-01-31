تعيين 2500 .. بنك مصر يكشف معايير اختيار الموظفين الجدد.. فيديو

كشف عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن معايير وشروط اختيار الموظفين الجدد.





وقال "المغربي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التوسع الجغرافي لبنك مصر ساعد على تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد.





وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلي أنه تم تعيين أكثر من 2500 موظف في بنك مصر خلال العام المالي الماضي، موضحا أن من أهم معايير الاختيار الطموح والابتكار.





وأضاف أن العمل بالبنك يعتبر مسؤولية كبيرة، لذلك لابد أن يتمتع الموظف بالروح الوطنية، موضحا أنه بعدما يتم اختيار العناصر الجديدة يتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم بالبنك، لافتا إلى أن سوق العمل واحتياجات البنك اختلفت وأصبح هناك تخصصات في البنك لم تكن موجودة من قبل، مما يتطلب توظيف عدد أكبر من الأفراد.



