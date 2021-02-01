إجراء أول عملية زرع قرنية بمستشفى عين شمس العام









صرح الدكتور طارق العريني، مدير عام مستشفى عين شمس العام، أن المستشفي، قامت بإجراء أول عملية زرع قرنية بالمستشفي، موضحًا أن المستشفي ستقوم بالتجهيز لعملية جديدة من نفس النوع.









اجري الجراحة كلًا من الدكتور محمد ابراهيم صالح، مدرس الرمد بكلية طب عين شمس، و الدكتور كريم عادل لبيب و الدكتورة ايناس عفيفي اديب، والدكتور هالة جمال، والدكتور بسام يسري.









ذكر مدير عام المستشفي، أن المستشفي أجرت 90 عملية رمد ضمن حالات قوائم الإنتظار في الشهور الثلاثة الماضية.









قال العريني، أن المستشفي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال اقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية كُلي، لافتًا إلي أن المستشفي تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.





من جانبه قال الدكتور كريم سلام و كيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل علي تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها ، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.









وقال وكيل المديرية، أن المستشفي بها وحدة غسيل كُلوي بعدد 18 ماكينة غسيل، وقسم أشعة يحتوي علي جميع الأشعات و جاري تطويرها بأحدث جهاز أشعة مقطعية و رنين مغناطيسي، مع قسم التحاليل لإجراء جميع الفُحوصات في بنك دم.





من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خُطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل علي رفع كفاءتها و تطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.





وأكد رئيس قطاع الصحة، أن المستشفي تقوم بخدمة 2 مليون مواطن بمنطقة عين شمس بتقديم العلاج علي نفقة الدولة و قوائم الإنتظار، وأن خطة تطوير المستشفي تشمل زيادة آسره الرعاية المركزة وغرف العمليات، مع العمل علي إدخال تخصصات جديدة مثل جراحة القلب و الصدر والمخ و الأعصاب، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بكُليات الطب، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.





يُذكر أن المستشفي لديها قسم طوارئ و إستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوي علي 18 سرير بخلاف آسره الكشف و عمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية و الجهاز الهضمي العلوي و السُفلي و منظار القنوات المرارية و مناظير العظام.