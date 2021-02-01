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أخبار العالم

قبل اجتماع مع ميركل وقادة أوروبيين.. إعلان مهم من تحالف "فايزر- بيونتك"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:32 ص
اعلان هام من تحالف
اعلان هام من تحالف شركتي فايزر- بيونتك
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دعاء أبوهشيمة
أعلن تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، اليوم الإثنين، أنهما ستكثفان عمليات تسليم لقاح فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهدتا بإرسال ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية في الربيع.

وتواصل شركتا فايزر وبايونتك العمل على زيادة عمليات التسليم بدءًا من منتصف فبراير، مما يضمن توفير الكمية الكاملة من جرعات اللقاح في الربع الأول.

وقالت الشركتان في بيان لهما: "قد التزمنا تعاقديا بتقديم 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني".

وجاء البيان قبل ساعات من انعقاد مؤتمر وطني دعت إليه المستشارة أنجيلا ميركل مع مصنعي اللقاحات ورؤساء الوزراء الستة عشر  لمناقشة التحسينات في برنامج التطعيم في البلاد، وسط غضب متزايد من بطء الحملة في الكتلة.

وحاول وزير الصحة ينس سبان إدارة التوقعات قبل القمة، حيث أخبر صحيفة بيلد واسعة الانتشار أن ألمانيا لا تستطيع إنتاج المزيد من اللقاحات "من خلال القمة وحدها".

وقال "إنتاج اللقاح هو الشيء الأكثر صعوبة على الإطلاق".

وفي غضون ذلك ، كتب رئيس بلدية برلين الحاكم مايكل مولر رسالة إلى ميركل، دعا فيها إلى "خطة تطعيم وطنية".

وقال إنه إذا تم تقديم التطعيم لجميع الأشخاص في ألمانيا بحلول نهاية سبتمبر ، فسيكون من الضروري وضع خطة ملموسة.
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