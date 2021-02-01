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أخبار العالم

الجنرال أونج هلاينج.. قائد جيش ميانمار والعقل المدبر للانقلاب الناعم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
استقيظ العالم، اليوم الاثنين، على إعلان جيش ميانمار الاستيلاء على السلطة واعتقال الزعيمة أونج سان سو كي، وأعضاء في حكومتها. 

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. 

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور حينها قلق سفارات أكثر من 10 دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية صغيرة في ميانمار إلى تسوية بين سو كي والجيش. 

والجنرال أونج هلاينج هو قائد الجيش في ميانمار وقد درس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974. 

وسلّم هلاينج قيادة القوات المسلحة في عام 2011، ومدّد ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016، وفي 2019  فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في قضية اضطهاد أقليات الروهينجا.

وفي 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.
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