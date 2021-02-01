كان يجمع الخردة من على القطبان.. مصرع عامل صدمه قطار ببلقاس

لقي عامل مصرعه اليوم الاثنين بعد أن صدمه القطار القادم من شربين ومتجه الى بلقاس بمحافظة الدقهلية اثناء جمعه الخرده من على قضبان السكه الحديد ببلقاس.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ للعميد سامى الحديدى مأمور مركز شرطة بلقاس بوفاة عامل صدمه قطار امام قرية عامر ابو قاسم ببلقاس.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم يوسف صبرى ومعاونية النقيب احمد شومان إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "محمود وحيد ذكى " 25 عامًا عامل خردة ومقيم بقرية المعصرة التابعه للمركز أثناء انشغاله بجمع الخردة بشريط السكة الحديد وأثناء انشغاله فى تجميع الخردة امام قرية عامر ابو قاسم صدمة القطار القادم من شربين والمتجة الى بلقاس ولقى مصرعه فى الحال.





وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتصريح بدفن الجثة وتم تحرير المحضر رقم 762 ادارى مركز شرطة بلقاس .



