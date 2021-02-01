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ديني

تنمية الريف.. وزير الأوقاف يعتمد 100 مليون جنيه لرفع كفاءة مساجد القرى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:54 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص مائة مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة وتوابعها،في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، وكلف المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للوزارة بسرعة إعداد الخطة اللازمة لذلك في ضوء تنفيذ المرحلة الأولى للقرى المستهدفة وتوابعها .  

كما خصص وزير الأوقاف،مائة ألف متر سجاد كمرحلة أولى يبدأ تنفيذها ابتداء من اليوم 1 فبراير2021م بواقع عشرين ألف متر سجاد شهريًا توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها .

وفي سياق آخر حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان : " حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض " ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وفي هذه الصدد صرح  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن القرآن الكريم أولى الحديث عن بغاة الفتنة ، والمفسدين في الأرض ، والمرجفين فيها ، والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح عناية بالغة الأهمية ، بيانًا لخطر هؤلاء على الأديان والأوطان ، وعلى مسيرة الإصلاح ، حيث يقول الحق سبحانه : " لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلًا " ، ويقول سبحانه : " لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ " ، ويقول سبحانه : " قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا " .

 
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