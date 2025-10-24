مستقبل وطن ينظم سلسلة لقاءات جماهيرية مع انطلاق الدعاية لانتخابات النواب

نظم حزب مستقبل وطن سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية في عدد من المحافظات، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي العاشر والحادي عشر من شهر نوفمبر وتعزيز التواصل المباشر بين المواطنين ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر، ضمن خطة تشمل كافة محافظات الجمهورية وذلك في إطار جهوده لدعم مرشحيه لـ انتخابات مجلس النواب “المرحلة الأولى”.

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الدعاية الانتخابية بحضور آلاف المواطنين المؤيدين لمرشحي الحزب على مستوى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

محافظات المرحلة الأولى

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى منها داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

انتخابات المرحلة الأولى

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.