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حوادث

إخماد حريق أسفل كوبري مرغم بـ صحراوي الإسكندرية .. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:59 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوي
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أحمد بسيوني
نجحت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول، غرب الإسكندرية في السيطرة على حريق نشب أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوي دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول بلاغًا يفيد بنشوب حريق أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوى ناجم عن إشعال إطارات السيارات.

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وعلى الفور توجه اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول إلى مكان الحريق لمتابعة أعمال إخماد الحريق، في حضور رئيس قطاع الأمن لشركات البترول ومدير المرافق بالحي وسيارات المطافى لقطاع البترول.

وبعد المعاينة، تبين أن الحريق ناجم عن إشعال إطارات السيارات أسفل الكوبري، وتم السيطرة عليه دون إصابات.

إخماد حريق أسفل كوبري مرغم بـ صحراوي الإسكندرية .. صور
إخماد حريق أسفل كوبري مرغم بـ صحراوي الإسكندرية .. صور
إخماد حريق أسفل كوبري مرغم بـ صحراوي الإسكندرية .. صور
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