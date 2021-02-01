عميد آداب القاهرة يكشف كيفية تقسيم درجات امتحانات بعض المقررات الدراسية

وكان قد أكد عميد الكلية، أن الكلية مستمرة فى الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على الطلاب خلال فترة تواجداهم داخل الحرم الجامعى من تعقيم وتطهير الأماكن التى يترددون عليها الطلاب الحفاظ على التباعد الاجتماعى، كما سيتم استخدام الكاشفات الحرارية فى قياس درجات الحرارة قبل دخول الطلاب من البوبات، كما سيتم تكثيف الاجراءات الاحترازية بين فترات الامتحانات.





وقد أوضح "كامل"، أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأشار، أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كل الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.