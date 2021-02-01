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حوادث

طعن أمام الإدارية العليا للدعوى لإعادة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:55 م
المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
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كتب محمد زهير
تقدم محمد عبد الغفار محمد المحامي ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا،  يطالب بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين بالامتناع عن إعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للمحامين.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوي المقامة منه بذات الطلب، والتي اختصمت نقيب المحامين.

وقال مقيم الدعوى أن نقيب المحامين لم يقوم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.
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