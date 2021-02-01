6 برامج جديدة في كليات جامعة عين شمس .. تعرف على شروط الالتحاق

أضافت جامعة عين شمس برامج جديدة ومتميزة خلال العام الدراسي والتي تتنوع بين اللغات والهندسة والتكنولوجيا والمجالات الطبية والمجالات التجارية والتي تتميز بإنها تؤهل الطلاب الى سوق العمل والتأهيل للحصول علي وظائف في أماكن قمة.









جمعت البرامج الجديدة بين التعليم الأكاديمي والتدريب والحصول علي شهادات من الجامعات الاجنبية بالأضافة الي الحصول علي شهادة جامعة عين شمس المعتمدة ، كما ان الجامعة فرصة دمج اكثر من تخصص والأعتماد علي الجوانب العملية بشكل أكبر وأستخدام التكنولوجيا.





كما انها سمحت لاي طالب الألتحاق بتلك البرامج ولكن بشرط الحصول علي درجات التسيق ، وينشر صدى البلد أهم تلك البرامج :





التصميم الدوائي بكلية الصيدلة





يشترط للالتحاق ببرنامج بكالوريوس في الصيدلة (التصميم الدوائي)، أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية الصيدلة بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية وفقا للحد الأدنى للقطاع الصيدلي.





الأسنان الإكلينيي بكلية طب الأسنان





يشترط هذا البرنامج للالتحاق به أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم، تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية طب الأسنان بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية. مع ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة “علمي علوم” أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخرى طبقا للشروط والمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.





5 برامج بكلية الحاسبات والمعلومات





وتوفر كلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج هندسه البرمجيات Software Engineering، وبرنامج الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وبرنامج الأمن السيرانى Cyber Security، وبرنامج الوسائط المتعددة Digital Multi media، وبرنامج تقنيه المعلومات الحيوية Bioinformatics والذي يقبل ثانويه عامة علمي علوم.





برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم





يقبل برنامج جيوفيزياء البترول، الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على الكلية أو الكليات المناظرة (وفقا للحد الأدنى لقطاع كليات العلوم) من شعبتي (علمي علوم – علمي رياضة)، ويتم المفاضلة بين المتقدمين للقيد بالبرنامج على أساس المجموع الكلى للثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية ومعايير اختيار أخرى يحددها مجلس القسم.





4 برامج جديدة بكلية الهندسة





يوجد 4 برامج جديدة تمنح شهادة مزدوجة في مجال نظم الاتصالات والتصنيع والطاقة والميكاترونيات، حيث تمنح البرامج الأربعة الشهادة المزدوجة من كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة، لتصبح بذلك جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية.









برامج اللغات التطبيقية والترجمة التحريرية بألسن



