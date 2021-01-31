الامتحان إلكتروني كامل أم ورقي.. صيدلة عين شمس تجيب

قال الدكتور خالد أبوشنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام.









وأوضح أن الكلية تعتمد على نوعين من الامتحانات: الإلكتروني "البابل شيت"، أي الاختيار من المتعدد وليس الإلكتروني بشكل كامل عبر الإنترنت والاعتماد على التصحيح الإلكتروني، والثاني هو الامتحان المقالي المعتاد بالشكل الطبيعي لكل عام، وذلك تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات ومراعاة الظروف التي مر بها التعليم.





ولفت عميد الكلية إلى أن الاختبارات تختلف حسب طبيعة المواد العملية والنظرية التي يدرسها الطلاب، والتي يحددها أستاذ كل مادة، لافتًا إلى أنه بعد أزمة كورونا رفعت الكلية جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية، والتي يمكن للطلاب الدخول عليها من خلال الإيميل الجامعي الخاص به.



