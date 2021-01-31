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تعليم

الامتحان إلكتروني كامل أم ورقي.. صيدلة عين شمس تجيب

الأحد 31/يناير/2021 - 02:22 م
عميد صيدلة عين شمس
عميد صيدلة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور خالد أبوشنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام. 


وأوضح أن الكلية تعتمد على نوعين من الامتحانات: الإلكتروني "البابل شيت"، أي الاختيار من المتعدد وليس الإلكتروني بشكل كامل عبر الإنترنت والاعتماد على التصحيح الإلكتروني، والثاني هو الامتحان المقالي المعتاد بالشكل الطبيعي لكل عام، وذلك تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات ومراعاة الظروف التي مر بها التعليم. 

ولفت عميد الكلية إلى أن الاختبارات تختلف حسب طبيعة المواد العملية والنظرية التي يدرسها الطلاب، والتي يحددها أستاذ كل مادة، لافتًا إلى أنه بعد أزمة كورونا رفعت الكلية جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية، والتي يمكن للطلاب الدخول عليها من خلال الإيميل الجامعي الخاص به. 

وأشار إلى أهمية التعقيم المستمر لجميع قاعات الكليات وتوزيع الكمامات مجانًا على الطلاب والعاملين أثناء الاختبارات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة إلى أجهزة الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسة للكلية لقياس درجات حرارة الطلاب.
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