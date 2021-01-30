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تعليم

كلية الدراسات العليا: لدينا برامج مهنية في جميع التخصصات.. وبدء التقديم في يونيو المقبل

السبت 30/يناير/2021 - 03:07 م
الدكتور سيد خاطر
الدكتور سيد خاطر
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أحمد الشاهد
قال الدكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ، أن الكلية تمتاز بالعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات والمجالات والتي تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. 

وأضاف "خاطر" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن عدد هذه البرامج يبلغ 18 برنامجًا مهنيا وتمنح الكلية الطالب درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه في هذه البرامج .

وأوضح أن درجة الدبلوم تشمل سنة دراسية واحدة ، حيث يحق للطالب الحاصل على تقدير (جيد) التقديم والالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه.

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وأشار "خاطر" إلى أن التقديم لهذه البرامج يكون بداية من شهر يونيو من العام الجاري ، كما أنها بدون اختبارات للقبول حتى الآن.

كان عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، أوضح أنه سيتم قبول طلبات التقديم أونلاين وحضوريا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لطلاب الدراسات العليا بدءا من شهر 6 من العام الجاري .

كما أنه سيتم قبل موعد التقديم بفترة تنظيم دورات تدريبية اختيارية للطلاب ، لاجتياز امتحانات القبول في تخصصات الإحصاء ، والرياضيات ، وعلوم الحاسب.
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