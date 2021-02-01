ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تعلن عن حصيلة إصابات كورونا اليومية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوازرة إنه تم تسجيل 266 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع ليصبح 6,379 حالة. 

وأكد زير الصحة السعودي توفيق الربيعة أمس الأحد، أن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية في المملكة.

وقال الربيعة: "رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع ... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا ... أصارحكم القول إن هذه الفترة صعبة جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأقل منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

162 إصابة جديدة.. استقرار ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا في السعودية

السعودية تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

السعودية: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن صعوبة المرحلة الحالية

بعد تحذيرات وزير الصحة.. السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

ترشيحاتنا

برلمانية تتساءل عن جهود الصحة لمواجهة فيروس نيباه الجديد

أحمد ناجي يقدم روشتة فوز الاهلي أمام الدحيل القطري

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة .. مستشار المفتي يكشف عنها

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"