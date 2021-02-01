"الساير": الأمة الكويتي يناقش قانون العفو الشامل بعد أسبوع

صرح مهند الساير مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، بأن اللجنة ستعد تقريرًا في شأن مقترحات العفو الشامل بعد أسبوع من الآن في نحو 200 صفحة، وفقًا لما ذكرته صحيفتي القبس والوطن الكويتيتان .





قال مقرر اللجنة النائب مهند الساير إن اللجنة وافقت على إعداد تقريرين فنيين أحدهما عن قانون العفو الشامل بعد أسبوع والآخر عن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد أسبوعين.





ذكر الساير إن الحكومة أحالت إلى اللجنة رأيها في شأن تعديل اللائحة الداخلية، لكنها لم تحل أي رأي في شأن مقترحات العفو الشامل، وبالتالي ستحيل التقرير إلى المجلس من دون رأي الحكومة.