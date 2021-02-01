سيراميكا كليوباترا يفتقد جهود 5 لاعبين قبل مواجهة أسوان

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، غياب الخماسي طارق سامي، وأحمد محسن، وسيف تقا، وكوامي بونسو وشريف دابو، عن مباراة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.





ويعاني شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، بينما عاودت إصابة الخلفية أحمد محسن الظهير الأيسر، بالإضافة إلى إصابة طارق سامي بشد في العضلة الخلفية، وكوامي بونسو بشد في العضلة الأمامية، في حين أصيب سيف تقا بإلتهاب في منشأ العضلة الضامة.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان، في الثانية والنصف عصر الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



