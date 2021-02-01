ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفتقد جهود 5 لاعبين قبل مواجهة أسوان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، غياب الخماسي طارق سامي، وأحمد محسن، وسيف تقا، وكوامي بونسو وشريف دابو، عن مباراة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، بينما عاودت إصابة الخلفية أحمد محسن الظهير الأيسر، بالإضافة إلى إصابة طارق سامي بشد في العضلة الخلفية، وكوامي بونسو بشد في العضلة الأمامية، في حين أصيب سيف تقا بإلتهاب في منشأ العضلة الضامة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان، في الثانية والنصف عصر الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا حقق الفوز في لقاء الجولة العاشرة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف حملا توقيع شادي حسين وأحمد ياسر ريان، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا يتسلح بـ 22 لاعبا استعدادا لسموحة في الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا يسعى لاستعادة انتصاراته أمام سموحة في الدوري

دابو وشادى حسين يقودان تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

20 دقيقة.. استحواذ لصالح سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

23 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

رئيس جامعة القاهرة يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول

متواصلة من 40 ساعة.. استمرار تصاعد النار من عمارة دائري الهرم

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

منافس الأهلي.. الفيفا يعلن قائمة الدحيل القطري لخوض مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور

سرك مش في بير .. 4 أبراج لا تثق بمواليدها نهائيا

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة