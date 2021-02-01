بتكلفة 2 مليون جنيه .. رصف موقف الرحمانية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جار العمل بكافه أعمال الرصف لتحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع كفاءة المواقف للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وكذا القضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.





في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة عادل عباسى بالتنسيق مع مديرية الطرق ومشروع الرصف الانتاجي برصف مشروع موقف الرحمانية والمقام علي مساحة ١٧٦٠ متر ( ٤٦ متر مساحة المبني الاداري) بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه لأعمال الرصف وإنشاء المبنى الإداري.





المجمع قدرته الاستيعابية ١٣٧ سيارة ويضم خطوط الرحمانية / الإسكندرية- الهوارية- البكوات- سمخراط - القهوقية - سمخراط - سماديس – دمنهور).

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه عده حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:-

- رفع ١٣٨ حالة إشغال مخالفة بشوارع ( صلاح الدين - النافورة – الجيش - الطريق السريع - الجامعه - عبد السلام الشاذلى - النفق - المستشفى - الكورنيش) بمركز ومدينة دمنهور

-ازاله ٨ حالات إشغال بالطريق والسوق العمومي بمدينة رشيد

-ضبط ٣٨ توك توك لعمل البعض بدون ترخيص وتوقيع غرامة على الاخرين لمخالفه خط السير المقرر له، فضلًا عن تسليم ٣ سيارات للمرور لعملها بدون ترخيص بمركز كفر الدوار.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة العميد عبدالله المليجى حمله لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وردع المخالفين وكذا ضرورة الإلتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك.

أسفرت الحملة عن تحرير 14 غرامه فوريه لعدم ارتداء الكمامة وضبط 5 تكاتك مخالفة (غير مرخص).

شدد المحافظ بضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافه مدن ومراكز المحافظة.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، اليوم السبت، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حاله أشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشه بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حاله أشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده المحافظه عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجاريه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فوريه للافراد الغير ملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفه عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف و التحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

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