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النيابة الإدارية تحيل مهندسي وموظفي الحي المسئولين عن عقار فيصل للتحقيق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:42 م
عقار فيصل
عقار فيصل
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم رصد مشكلة عقار فيصل المشتعل منذ أيام؛ موضحا أن النيابة الإدارية تحقق في كيفية بناء هذا البرج بالبناء المخالف بوجود مخزن ومصنع دون ترخيص داخل الكتلة السكنية . 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان مثل تلك العقارات المخالفة تشكل خطورة كبيرة على المواطنين والاقتصاد المصري؛ مرددا: « أنه بداية من غد سوف يتم البدء في إجراءات التحقيق مع الموظفين الذين شاركوا في بناء هذا العقار المخالف». 

وتابع سمير، ان النيابة الادارية سوف تحقق فقط مع الموظفين والمهندسين ومن يشغلون وظيفة عامة وتسبب في هذا الحادث؛ وعن صاحب العقار النيابة العامة سوف تجري تحقيقها هي الأخرى.

وناشد سمير المواطنين بالإبلاغ عن العقارات المخالفة من خلال واتساب 010405061888 والتي بها ورش أو مصانع حتى لا تشكل هذه العقارات خطورة عليهم عقب ذلك، كما يحدث في عقار فيصل المشتعل منذ ايام.

أغلقت قوات الأمن الطريق عند محيط البرج الذى شب به حريق بأحد مخازن الأحذية بمنطقة فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب الحريق.  

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الأحد عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.

والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.
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