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توك شو

ربع ساعة من البكاء.. أحمد موسى يحكي عن معاناة أهل الريف والقرى في الماضي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:51 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصعيد عاني في السنوات الماضية معاناة كبيرة، موضحا أن الفلاحين في القري يعانون من الإهمال. 

وأضاف باكيا خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المدارس كانت في عز البرد بدون أي شبابيك، مرددا: «أهالي القري تم إهمالهم خلال السنوات الماضية، وكانت تصرف الأموال على المدن».

وبكي موسى وهو يسرد مأساة أهالي القري وفي الصعيد، وكيف يموت الناس من الإهمال الطبي وعدم توافر الخدمات الصحية اللازمة، موضحا أن عدد سكان قريته وتوابعها من القرى المدرجة في التطوير ضمن مبادرة الرئيس السيسي. 

وتابع موسى باكيا: «مكنش في صرف صحي ولا غيره .. كانت الناس بتعمل بيارة عشان تمشي امورها»؛ لافتا أن الرئيس السيسي أمر بتوثيق كل القري قبل التطوير.


وأشار موسى، إلى أن مشروع تطوير قري الريف والصعيد أهم مشروع في تاريخ مصر لأنه يخدم حوالي 58 مليون مصري؛ مرددا: «كنت بتكلم مع صديق قالي لو الرئيس السيسي معملش حاجة غير المشروع كده يبقى كفاية علينا». 


وأضاف، أن أهالي القري تم إهمالهم خلال السنوات الماضية، وكانت تصرف الأموال على المدن؛ مرددا: «كنت أذهب إلي المدرسة في الأراضي الزراعية والشتاء .. كنت بمشي أكثر من كيلو علشان أروح المدرسة وأرجع».

ووجه موسى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيامه بمبادرة تطوير الريف المصري. 
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