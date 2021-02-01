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الخفاش المتسبب في نقله موجود بمصر.. أستاذ حيوانات ضارة يحذر من فيروس جديد ينتشر عند تناول الفاكهة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:08 م
خفاش فاكهة
خفاش فاكهة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث، إن فيروس "نيباه" غير موجود في مصر، ولكن خفاش الفاكهة المتسبب في انتشاره موجود في مصر منذ زمن طويل. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «الفيروس مش موجود في مصر بس نوع الخفافيش المتسبب فى نشر المرض موجود»، منوها بأن الخفافيش الآن في فترة بيات شتوي في أوكارها.

وطالب "رزق"، بالاهتمام بنظافة وغسل الفاكهة، حرصًا على الصحة العامة، قائلًا «لا تقلق حتى الآن لا توجد إصابات في مصر من فيروس نيباه».

وأشار إلى أن خفاش الفاكهة يصاب بمجموعة من الفيروسات تصل إلى 130 فيروسا، ولا يظهر عليه أعراض، ولكن ينقلها إلى البشر، مختتما «الخطورة أن ينقل فيروس من الخفاش إلى الناس وقد يتسبب في وباء مثل ما حدث في فيروس كورونا».

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