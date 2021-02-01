شاهد.. شرطة نيويورك ترش مسحوق الفلفل في وجه طفلة بعمر 9 سنوات لهذا السبب

أقدمت الشرطة في شمال مدينة نيويورك برش الفلفل على في وجه طفلة بعمر الـ 9 سنوات نشرت يوم الأحد، وذلك لمحاولتها الانتحار.

أفادت صحيفة ديلي ميل، أن ضباط إدارة الشرطة استجابوا لبلاغ بشأن "مشاكل عائلية" وربما سرقة سيارة حوالي الساعة 3.30 مساء يوم الجمعة.

قالت والدة الفتاة، الوصي على أمرها، للشرطة، إن ابنتها كانت لديها ميول انتحارية وتريد إيذاء نفسها والآخرين، وفقًا للمنفذ.

وقال نائب قائد الشرطة أندريه أندرسون في مؤتمر صحفي يوم الأحد "إن الفتاة أشارت إلى أنها تريد الانتحار وتريد قتل والدتها".

قال رجال الشرطة إن الفتاة نُقلت إلى مستشفى محلي لتلقي "الخدمات والرعاية التي تحتاجها"، بعد أن رشها الضباط بالفلفل، وتم إعادتها إلى عائلتها منذ ذلك الحين.