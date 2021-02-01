ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأسانسير كلمة السر.. محامي مالك عقار فيصل يكشف سبب الحريق.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:40 م
عقار فيصل
عقار فيصل
Advertisements
محمد القاضي
قال محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل، إن الدور الأول والثاني من المبني مجهزان كمخازن. 

وأضاف مطر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي"،: «العمارة كلها بتاعته.. مفيش مصانع هو مخزن فقط»، متابعا: «لا يوجد أي خسائر في الأرواح بسبب الحريق».

وأشار: «العمارة مخالفة لأنها اتبنت في 2013، وقدمنا طلبا للترخيص في 2013 واترفض، وعندما صدر قانون التصالح قدمنا وتم تحديد مبلغ التصالح بـ 2.2 ملايين جنيه، ودفعنا جدية تصالح 550 ألف جنيه»، مؤكدا: «البرج مخالف لاشتراطات البناء وقدمنا طلبا للتصالح».

وأوضح: «كان فيه طفايات حريق في المبنى والطفايات خلصت بسبب إن الحريق كان كبير، واضطرينا نتصل علي الحماية المدنية»، لافتا: «كان فيه إطفاء ذاتي بس الحريق كان ضخما والإطفاء الذاتي مقدرش يتعامل مع الوضع».

وتابع: «حدث ماس كهربائي منذ يومين في كابل الأسانسير، وتم تصليحه.. وغالبا هو اللي تسبب في الحريق».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد عيان يروي تفاصيل حريق عمارة الطوابق بـ فيصل.. فيديو

العقار مهدد بالانهيار.. محامى مالك عمارة فيصل يكشف تفاصيل مثيرة عن الحريق.. فيديو

فيديوجراف.. ما زال يحترق.. كواليس عقار فيصل المشتعل المهدد بالانهيار

أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق ..فيديو

مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

ترشيحاتنا

أكاديمي يوضح حقيقة وجود إصابات بفيروس نيباه بمصر .. فيديو

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟