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سيارات

زيادة جديدة في سعر إلنترا HD موديل 2021.. تعرف عليها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:00 ص
النترا HD
النترا HD
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداى عن زيادة جديدة للسيارة طراز النترا HD موديل 2021، فى السوق المحلى المصرى، والتى تنتمى لفئة السيارات السيدان العائلية.


وقدم وكيل هيونداى خمس فئات للسيارة النترا HD موديل 2021 داخل السوق المحلى، وهم الفئة الأولى GL والفئة الثانية GL SR والفئة الثالثة GL DAB ABS والفئة الرابعة GL DAB ABS والفئة الخامسة GL H/L.


وتستمد السيارة طراز النترا HD موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الإسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات "أوتوماتيك".


وتعتمد السيارة النترا HD موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.


بالاضافة الى جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ونظام الحماية ضد السرقة – امبوليزر، وفتحة سقف كهربائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، والوسائد الهوائية فى المقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.


أما عن أسعار السيارة الجديدة بعد الزيادة فى السوق المصرى فجاءت كالتالي: 

-GL   بسعر 240.900 الف جنيه بدلًا من 238.900 ألف جنيه

 - GL SR بسعر  247.900 ألف بدلًا من 245.900 ألف جنيه

- GL SR عجلات ألومنيوم بسعر 253.900 ألف جنيه بدلًا من 251.900 ألف جنيه

- GL DAB ABS  بسعر 260.900 ألف جنيه بدلًا من 258.900 ألف جنيه

- GL هاي لاين بسعر 268.900 ألف جنيه بدلًا من 266.900 ألف جنيه.

زيادة جديدة في سعر إلنترا HD موديل 2021.. تعرف عليها
زيادة جديدة في سعر إلنترا HD موديل 2021.. تعرف عليها
زيادة جديدة في سعر إلنترا HD موديل 2021.. تعرف عليها
زيادة جديدة في سعر إلنترا HD موديل 2021.. تعرف عليها
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