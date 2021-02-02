علي زين يحيي ذكرى شهداء الأهلي

أحيا علي زين لاعب النادي الاهلي و المنتخب المصري لكرة اليد ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد.





ونشر على زين عبر استوري بحسابة بإنستجرام صورة لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا "رحم الله ال 72 شهيد في الجنة".





وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد..



