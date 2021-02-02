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رياضة

علي زين يحيي ذكرى شهداء الأهلي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:16 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
أحيا علي زين لاعب النادي الاهلي و المنتخب المصري لكرة اليد  ذكرى وفاة 74 من شهداء الأهلي في مذبحة بورسعيد. 

ونشر على زين  عبر استوري بحسابة بإنستجرام صورة لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا "رحم الله ال 72 شهيد في الجنة". 

وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.. 

ووضع وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.
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