ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب أيمن محسب: الحكومة أتاحت فرصا وحوافز جيدة لزيادة الاستثمارات في مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:45 ص
النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، من خلال وجود عدد كبير من الخطط التحفيزية تقوم بها مصر حاليًا للحفاظ على وتيرة إيجابية من التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة فرص نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة التغييرات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأضاف «محسب»، في بيان له اليوم، أن الدولة طرحت العديد من المشروعات القومية، على رأسها مشروع تنمية قناة السويس الذى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، الذى أسفر عن كشف الغاز العملاق «ظهر»، بجانب مشروعات الثروة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، كما تضمنت خطوات الحكومة لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أيضًا موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية أخرى في الصعيد.

وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة نتيجة تحقق 5 عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقية مرتفعًا نسبيًا رغم تخفيضات الفائدة التي قام بها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار «محسب»، إلى أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتضمن إعادة رسم خريطة الاستثمار العالمى خلال الفترة المقبلة نتيجة للتوترات الموجودة في أسواق المال العالمية والحرب التجارية وتأثيرات البريكست، وهو أمر يساهم بشكل كبير فى مساحة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ضوء المؤشرات الاقتصادية التى نجحت فى تحقيقها خلال الفترة الماضية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العامة للاستثمار: نستهدف زيادة حصة الدول الأفريقية من التدفقات الاستثمارية العالمية

العامة للاستثمار: مجموعة عمل دائمة بين الهيئة والوكالة الإقليمية للكوميسا

توفير العملة الصعبة.. اقتصادية النواب تعدّد فوائد الاستثمار فى قطاع الدواجن

الزيات: قطاعات المقاولات والإنشاءات والصناعة ستقود الاقتصاد المصري للنمو في 2021

برلماني يكشف أهم القضايا على مائدة «الخطة والموازنة» خلال الفترة المقبلة

برلماني يطالب بضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

ترشيحاتنا

علي زين يحيي ذكرى شهداء الأهلي

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

رعب في بيراميدز بسبب عبد الله السعيد.. تفاصيل

وقع للأهلي.. شوبير يكشف كواليس انضمام أسامة جلال لـ بيراميدز

تجمدت حتى الموت.. نهاية مأساوية لمريضة زهايمر بعد مغادرة بيتها خلال عاصفة ثلجية

لتعزيز صدارته للدوري الممتاز.. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وحكام اللقاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبيغلبوش .. مواليد هذه الأبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل