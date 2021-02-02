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ساموزين: بحاول أكون أكتر فنان غنى بأكثر لغات في العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:18 ص
ساموزين
ساموزين
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ياسمين القصاص

قال الفنان سامو زين أن عدم ظهوره الإعلامي المتكرر، يعود لأسباب منها استثمار الوقت في تقديم ما يفيد الجمهور، مضيفا: "بحاول استثمر وقتي لتقديم حاجة للجمهور".

 ذكر أن أغنيته الجديدة" حرام عليك" أنها تعطي طاقة إيجابية والحب والسلام والإنسانية، ونحتاج هذه النوعيات من الأغاني في الوقت الحالي في ظل الضغط الذي نعيشه ويجب على كل شخص أن يحمل شعار الحب والإنسانية والسلام، و الجميع يحتاج لتلك القدرة والاحساس تحت الضغط النفسي.  

 

وكشف "ساموزين"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن مشروع جديد بالاشتراك مع عدد من الفنانين لإبراز ما يحدث في مصر من تطور، لمخاطبة دول العالم بمفردات جديدة، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجمهور في احتياجهم أن يقدم لهم العديد من الأغنيات التي تحمل هذا النوع من المشاعر.

 

وأشار، إلى أن يجب أن يكون دور الفنان من خلال مكانته في المجتمع نشر المحبة والسلام  والمشاعر الإيجابية من خلال كلمات متنقاة من البساطة والحب المتبادل والرومانسية بين الرجل والمرأة.

 

وأكد، أنه على ثقة كاملة من مكانته عن جمهوره، من خلال أكثر من 450 أغنية، معقبا" الجمهور يكونوا عائلتي اللي فاهمنى و عارفين انى مجنون فن".

 

وأوضح، أنه قام بتقديم أغانيه من خلال العديد من اللغات ومنها: الفارسي، الإنجليزي، العراقي، العربي والخليجي، مصرحا" بحاول أكون أكتر فنان غنى بأكتر لغات في العالم".

 

 

 

 

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