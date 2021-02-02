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اقتصاد

بالتعاون مع الشرطة.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مواصلة حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات بعدة مناطق بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة، وذلك في إطار متابعة ورصد أي مخالفات أو تعديات بالمدينة. 


وأوضح الشربيني، أن الحملة شملت مناطق (المحور المركزي - الشمالية العمرانية الثانية - الحي الأول - طريق الواحات - الطريق الدائري الأوسطي)، وأسفرت عن إزالة الإشغالات بسنتر الأمل بالحي الأول، ولافتاتٍ إعلانية غير مرخصة بطريق الواحات، وتنفيذ قرار سحب بالمحور المركزي الخدمي، وغلق وتشميع بدروم مخالف بالمنطقة العمرانية الثانية منطقه ١٩ لتغيير النشاط، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.




وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملة لضبط المخالفات بمعرفة شرطة المرافق بقيادة النقيب طه الجارحي، وبمشاركة إدارات الأمن والأحياء والإشغالات بالجهاز، والتي أسفرت عن ضبط مصنع بالمنطقة السكنية بالحي الثاني بدون ترخيص، والتحفظ على المعدات، ورفع عداد الكهرباء وتحرير محضر للمخالفة.


وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن إدارة رئاسة الأحياء والإشغالات بالجهاز قامت بتنفيذ حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بسنتر المدينة بالحي الرابع، والتي أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة وتحرير محاضر للمخالفين.


وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية.
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