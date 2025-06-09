واما يتألقون في حفل العيد ببورتو السخنة| صور

أحيا فريق واما للنجوم أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما ببورتو السخنة ضمن سهرات عيد الاضحي بحضور كبير الأسر وأبنائها من مختلف المحافظات .



صعد فهمي ونور والشامي علي خشبة المسرح وسط أجواء حماسية من هتافات وصيحات الشباب من الجنسين بعدها انطلق الفريق بوصلة رومانسية من أغانيهم المميزة التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط آجواء البهجة والإثارة.

وحرص الفريق على توجيه الشكر لكل من ساهم فى نجاح الحفل ومن أبرزهم منظم الحفل ياسر الحريري الذي يحسب له حرصه على إعادة حفلات الفريق الجماهيرية مرة أخرى، والذي يتعاون معهم في إنتاج ألبومهم القادم.