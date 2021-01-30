وزير الإسكان: بعد غد.. بدء تسليم 408 وحدات سكنية بمشروع «سكن مصر» بـ 6 أكتوبر الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ بعد غد، الاثنين 1/2/2021، وحتى يوم يوم الاثنين 1/3/2021 فى تسليم 408 وحدات سكنية (17 عمارة) بمشروع "سكن مصر" (المرحلة الثالثة) شمال الواحة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.









وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 149، يوم الاثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 150، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الأربعاء 3/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 152، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 10/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 11/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام.







