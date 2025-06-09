رغم طرحه إلكترونيا.. إيرادات فيلم سيكو في دور السينما ثالث أيام العيد

حل فيلم “سيكو سيكو” في المرتبة الثالثة في شباك التذاكر في ثالث أيام عيد الأضحى، بإيرادات بلغت 551,913 جنيهًا.

طرح فيلم سيكو سيكو للعرض عبر منصة يانغو بلاي بمناسبة عيد الأضحى بالتزامن مع عرضه في السينما، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم في دور السينما منذ إطلاقه.

حصد فيلم "سيكو سيكو" نجاحًا باهرًا بإيرادات قياسية بلغت أكثر من ١٨١ مليون جنيه مصري و٣.٥ مليون ريال سعودي خلال ثمانية أسابيع ويحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

"سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر و طه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية. يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهم إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية. في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.

ويأتي هذا بعد نجاح كلا من طه دسوقي وعصام عمر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "ولاد الشمس" و"نُص الشعب اسمه محمد"، حيث حصد كلا العملين إشادات جماهيرية ونقدية واسعة.