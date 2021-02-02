سامو زين: أسعى للتغيير ومواكبة التطور في عالم الغناء.. فيديو

قال الفنان سامو زين، إنه يعتز بجميع الفنانين الذين يقدمون أنواعا مختلفة من الغناء ومنهم الفنان محمد رمضان، كما أنه يعتز بكل التعليقات التي يتلقاها من الجميع ولكن جمهوره اعتاد منه على أنه يسعى للتغيير في كل مراحله الفنية، لأنه كلما قدم الاختلاف كلما حرص على إسعاد أكبر شريحة من الجمهور.





واختص سامو زين برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "إكسترا نيوز"، بمقطع من أغنيته الجديدة "حرام عليك"، مؤكدًا أنه حاول عن طريق الأغنية أن يكون بها نوعًا من الرومانسية لرسم السعادة على وجوه الجمهور.





تابع الفنان أنه يحاول تقديم موسيقى مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء والنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بالنسبة للصناعة الفنية، موضحًا أن أغنيته الجديدة التي اختص البرنامج بجزء منها تأتي بمناسبة "الفلانتاين".



