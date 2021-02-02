مختار جمعة: هيئة الأوقاف حققت أرباحا رغم كورونا بلغت مليارا و540 مليون جنيه

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حققت هيئة الأوقاف أرباحًا قُدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه، في حين أن الأرباح كانت تقدر في 2013 حيث تولي الوزارة بـ 90 مليون جنيه خلال العام الواحد.









وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه من المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الجاري مليارا و800 مليون، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلي 2.5 مليار جنيه بحد أدنى، الأمر الذي يمكن من تحسين أحوال الائمة في ضوء توجيهات القيادة السياسيّة.









وأشار وزير الأوقاف إلي أطلس أوقاف مصر الذي جاء في 92 مجلدا، يتضمن الوقف ورقم الحجة، واسم الواقف ومساحته، وما طرأ عليه، مضيفًا : "أحد كبار الاعلاميين قال لي هل نحن في مصر ولا اليابان".









وأضاف الوزير قائلًا: لدينا حضارة عظيمة ولا توجد دولة في العالم تملك من الرصيد الإنساني والخيري مثل مصر.









ونوه الوزير، إلى خطة الوزارة بتوحيد زي الأئمة وذلك ليظهر الإمام بالشكل اللائق للهيئة، وكل ذلك من الموارد الذاتية.