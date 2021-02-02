لمواجهة كورونا.. مصادرة 214 شيشة في مقاهي مخالفة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه عده حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:

- مصادرة ٢١٤ شيشة بمقاهي مخالفة بمركز ومدينة ابو حمص.

- تحرير ١٠ محاضر مخالفة ارتداء كمامه بمركز ومدينة بدر.

- رفع ٩٣ حالة إشغال طريق وتوقيع ١٠٠ غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور.

-رفع ١٠٣ حالات إشغال طريق بمركز ومدينه كفر الدوار.

-إزالة ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.