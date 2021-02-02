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رياضة

الدوري الممتاز.. علاء عبد العال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

عمر رضوان - محمد أسامة - محمد ميدو-  أحمد صغيري - أحمد الألفي - عمرو الحلواني -   محمد جمال - محمود شبانة -أحمد سالم صافي - سولمون منسا - إيمانويل إيجيبتور.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط. 

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