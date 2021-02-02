أبرز 10 قرارات من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات ..تعرف عليها





عقدت جامعة القاهرة جلستها الشهرية يوم أمس الاثنين الموافق 1 من شهر فبراير الجاري ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات لمناقشة الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام وكيفية إجرائها، وتتمثل أهم قرارات المجلس في الآتي:





• بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير .





• دعم الطلاب غير القادرين لسداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهم .





• إعلان جداول الامتحانات آخر هذا الأسبوع ، وبدء الامتحانات يوم 20 من الشهر الجاري .





• تشكيل لجنة مركزية للطوارئ بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .





• تصحيح المواد فور الانتهاء منها ، وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات .





• التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودخول الطلاب من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرراتهم بالكواشف الحرارية .





• توفير مساعدين لطلاب ذوي القدرات الخاصة وتخصيص لجان لهم .





• إعداد الأسئلة بصورة يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب ، وأن تكون واضحة المعنى وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة ، والاعتماد على نظام البابل شيت .





• سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.





• الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.





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