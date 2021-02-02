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تعليم

أبرز 10 قرارات من جامعة القاهرة بشأن الامتحانات ..تعرف عليها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:53 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

عقدت جامعة القاهرة جلستها الشهرية يوم أمس الاثنين الموافق 1 من شهر فبراير الجاري ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات لمناقشة الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام وكيفية إجرائها، وتتمثل أهم قرارات المجلس في الآتي:

• بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير .

• دعم الطلاب غير القادرين لسداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهم .

• إعلان جداول الامتحانات آخر هذا الأسبوع ، وبدء الامتحانات يوم 20 من الشهر الجاري .

• تشكيل لجنة مركزية للطوارئ بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

• تصحيح المواد فور الانتهاء منها ، وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات .

• التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودخول الطلاب من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرراتهم بالكواشف الحرارية .

• توفير مساعدين لطلاب ذوي القدرات الخاصة وتخصيص لجان لهم .

• إعداد الأسئلة بصورة يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب ، وأن تكون واضحة المعنى وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة ، والاعتماد على نظام البابل شيت .

• سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

• الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

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