ألعاب منافية للآداب.. ضبط شخص يروج لبيع منتجات لممارسة الفجور على فيسبوك





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات والألعاب الصناعية والمنافية للآداب ، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن إستعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وبعض الأدوات التى تستخدم فى ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية





وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط (2 هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 4 قطع من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.



