بـ فستان جذاب.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة تبرز جمالها.





وتألقت ليلى احمد زاهر ، بفستان جذاب باللون الأسود من الجلد، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت هاف بوت باللون الأسود لأكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى احمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، كما وضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لإطلالتها.