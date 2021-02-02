من أسوان.. عبير صبرى فى إطلالة جذابة خلال تصوير مسلسل موسى.. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها من اسوان من تصوير مسلسل " موسى " عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عبير صبرى قائلة " صباح الفل من اسوان # موسي# ملحمه #رمضان_٢٠٢١ ".





وتشارك عبير صبري حاليا في تصوير مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.



