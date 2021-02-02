بدء تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا في مستشفي الصدر بالزقازيق

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم ثان الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، بالجرعة الأولي، وذلك بعد تطعيم الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها علي الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.





وقام وكيل الوزارة بالإشراف علي حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، كما قدم وكيل الوزارة، والفرق الطبية بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، علي توفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مجانًا للفرق الطبية بمستشفي الصدر، ومختلف الكوادر الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر عرضه للإصابة مجانًا.





في سياق متصل تابع وكيل الوزارة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي الجمهورية، موجهًا مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، خاصة خلال الظروف الراهنة.