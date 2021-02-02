البحوث الحيوانية: ما يقوم به السيسي بمراكز تجميع الألبان شيء غير مسبوق

أشادت الدكتورة إيناس عبد الرحمن رئيس بحوث معهد البحوث الحيوانية ببنها، بـ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ انشاء 200 مركز لتجميع الألبان بمصر.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن مصر بها 826 مركز بها متطور وبها من يحتاج التطوير.





ولفتت إلى أن الرئيس السيسي قام بعمل مبادرة أخري وهى " اعطاء كل مركز متطور بعد رفع كفاءته ثمن سعر الشهادة "الهصب" والتى تقدر بـ 50 ألف جنيه، مؤكدة أن ما يقوم به السيسي شئ غير مسبوق".





وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس السيسي سترفع من كفاءة وجودة اللبن، مؤكدة أن جودة المنتج تأتى عن طريق تطبيق المعايير العالمية و المحلية حتى يكون المنتج صحي.





وكشف أن معهد بحوث الصحة الحيوانية، به أكثر من 38 فرع على مستوى الجمهورية، وهناك فرق من الجودة تقوم بتأهيل مراكز تجميع الألبان.



