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برلمان

نيفين جامع: إعفاء 3200 بند من السلع الزراعية والمصنعة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:25 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة استهدفت في المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية؛ وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA، وانتهت مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق في أبريل 2019، بعد توقيعه في مارس 2018. 

وأشارت "جامع"، إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق على المستوى الوطني لبدء تنفيذ الاتفاق علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل حيث تم الانتهاء من العرض المصري للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق وجارٍ التفاوض عليهما مع الدول الافريقية أطراف الاتفاق، كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة في إطار الاتفاق.  

وقالت الوزيرة إن مصر وقعت اتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجاري وضمان استمرار تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017، وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأوضحت "جامع"، أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم جهود النفاذ الى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والاستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلًا عن إعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التي إتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها.

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